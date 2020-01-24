Aslı Enver Murat Boz barıştı ikili barışmayı böyle duyurdu

2017 yılında senenin bomba aşkı olarak ortaya çıkan Aslı Enver ve Murat Boz ikilisinin ilişkisi, bir küs bir barışık devam ederken ikili geçtiğimiz Nisan ayında ayrılmıştı. Hayranlarını üzen bu ayrılık ise pek de uzun sürmemişti. Sürpriz ayrılığın ardından yeniden barışan çift Ekim ayında ise ilişkilerine son noktayı koymuştu.