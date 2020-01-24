Aslı Enver Murat Boz barıştı ikili barışmayı böyle duyurdu
Aslı Enver ve Murat Boz'un barıştığı iddiası dilden dile dolanırken Boz, sosyal medya hesabı Instagram'dan fotoğraf paylaştı.
2017 yılında senenin bomba aşkı olarak ortaya çıkan Aslı Enver ve Murat Boz ikilisinin ilişkisi, bir küs bir barışık devam ederken ikili geçtiğimiz Nisan ayında ayrılmıştı. Hayranlarını üzen bu ayrılık ise pek de uzun sürmemişti. Sürpriz ayrılığın ardından yeniden barışan çift Ekim ayında ise ilişkilerine son noktayı koymuştu.
Ünlü çift hakkında ortaya atılan barıştıkları iddiaları ise hayranlarını oldukça heyecanlandırmıştı. İkilinin ayrılığa dayanamayarak yeniden barıştığı konuşulmaya başlanmıştı. Barışma iddiaları dilden dile dolanırken barışmayı kanıtlayan bir detay ortaya çıktı.
Murat Boz, sosyal medya hesabı Instagram'dan bir fotoğraf yayımladı. Boz’un Instagram’dan paylaştığı fotoğrafta arkada görünen yastığın Aslı Enver’in evindeki yastık olduğu iddia edildi.
Bu iddialar dilden dile dolanırken Boz ve Enver'den iddiaları güçlendiren bir hamle geldi.