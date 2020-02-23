Aslı Enver Murat Boz aşkında yeni gelişme ilk hamle bakın kimden geldi
Murat Boz ile Aslı Enver aşkında yeni gelişme yaşandı ilk hamlede Murat Boz'dan geldi.
3 yıl boyunca bir barışık bir küs devam eden aşk 2 yıllık ilişkinin ardından Aslı Enver ve Murat Boz'un yine bir ayrılığı nedeniyle bitmişti. İkili, konu hakkında hiçbir açıklama yapmasa sosyal medyada Murat Boz'un Aslı Enver ile olan fotoğrafını yeniden akışa almasıyla ise barışacakları konuşulmaya başlanmıştı.
Hayranlarını umutlandıran bu hamle hayal kırıklığı yarattı. Aslı Enver ve Murat Boz arasında flaş bir gelişme yaşandı ve aşk tarih oldu dedirtti.
Aslı Enver'in adının Sefirin Kızı adlı dizide dikkatleri üzerine çeken Uraz Kaygılaroğlu ile anılmaya başladı. Bu haberi alan Murat Boz, anında harekete geçti. Boz, Aslı Enver'i sosyal medya hesabından sildi.
Murat Boz'un bu hamlesini karışıksız bırakmayan Aslı Enver de eski sevgiliyi tarihe gömdü. Sosyal medya hesabından Aslı Enver de Murat Boz'u sildi.