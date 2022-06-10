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Aslı Enver mini şortlu tatil pozlarıyla Bodrum'u salladı! Ayrılık ünlü güzele yaradı

Aslı Enver mini şortlu tatil pozlarıyla Bodrum'u salladı! Ayrılık ünlü güzele yaradı

Bir zamanların sevilen dizisi Kavak Yelleri'nde canlandırdığı Mine karakteriyle şöhret basamaklarını hızlıca tırmanan Aslı Enver, Bodrum'dan paylaştığı mini şortlu tatil kareleriyle büyüledi. Saçlarında imaj değişikliği yapan güzel oyuncunun fit fiziği dikkatlerden kaçmadı.

Aslı Enver mini şortlu tatil pozlarıyla Bodrum'u salladı! Ayrılık ünlü güzele yaradı

Geçtiğimiz aylarda iş insanı Önder Öztarhan ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü oyuncu Aslı Enver, Instagram hesabından paylaştığı son karelerle sosyal medyayı salladı. 

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Aslı Enver mini şortlu tatil pozlarıyla Bodrum'u salladı! Ayrılık ünlü güzele yaradı

Öztarhan ile ayrılan Enver Bodrum tatilinde.

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Aslı Enver mini şortlu tatil pozlarıyla Bodrum'u salladı! Ayrılık ünlü güzele yaradı
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Aslı Enver mini şortlu tatil pozlarıyla Bodrum'u salladı! Ayrılık ünlü güzele yaradı
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