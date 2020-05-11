Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi yine reddetti bakın yeni hamlesi ne oldu

Murat Boz ile ayrılığının ardından sessizliğe bürünen Aslı Enver'in adı geçtiğimiz ay eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile anıldı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu dedikodu yayılınca ise Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa edildi.