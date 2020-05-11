Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi yine reddetti bakın yeni hamlesi ne oldu
Aslı Enver ile adı anılan Kerem Tunçeri, güzel oyuncunun doğum günü için çiçek yolladı fakat Enver, Tunçeri'yi bir kez daha reddetti.
Murat Boz ile ayrılığının ardından sessizliğe bürünen Aslı Enver'in adı geçtiğimiz ay eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile anıldı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu dedikodu yayılınca ise Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa edildi.
Ortak arkadaşlarının bir parti organizasyonunda tanıştıkları iddia edilen ikilinin aşkı ifşa olan mesajlarla başlamadan bitti fakat Kerem Tunçeri pes etmedi. Dün Aslı Enver, 36. yaşına bastı. Güzel oyunucunun doğum gününü fırsat bilen Tunçeri, Enver'e çiçek göndermek istedi.
Aslı Enver'in telefondan dahi engellediği iddia edilen Kerem Tunçeri'nin bu hamlesi, geri tepti. Aslı Enver, kendisine çiçek yollayan Tunçeri'nin çiçeğini kabul etmedi ve iade etti.
Aslı Enver'in bu hamlesiyle Kerem Tunçeri'nin de tüm barışma umutları tükendi. Aslı Enver, Tunçeri'ye karşı tavrını net olarak ortaya koymuş oldu.