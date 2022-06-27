Aslı Enver bikinili tatil pozları ile kendine hayran bıraktı! Bakan bir daha baktı ''Maşallah!'' çekti!
Geçtiğimiz ay, bir süredir aşk yaşadığı Önder Öztarhan ile yollarını ayıran Aslı Enver tatile çıktı. Kavak Yelleri dizisiyle hayranlıkla izlenilmeye başlanan Enver'in tatilden paylaştığı bikinili pozlarıyla yürekleri hoplattı. Gündeme bomba gibi düşen bu paylaşım, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Doğal güzelliğiyle milyonları kendine hayran eden ve Kavak Yelleri dizisiyle yıldızı parlayan 38 yaşındaki başarılı oyuncu Aslı Enver, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Son olarak paylaştığı bikinili tatil pozlarıyla gündemde yerini alan Enver, yine duru güzelliğiyle beğeni ve yorumları topladı. İşte herkesi büyüleyen o pozlar...
Aslı Enver, bir süredir aşk yaşadığı Önder Öztarhan ile geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı. Ayrılık sonrası tatile çıkan Aslı Enver, sosyal medya sayfasından bikinili karelerini paylaştı.
Kavak Yelleri dizisiyle yıldızı parladıktan sonra Suskunlar, İstanbullu Gelin gibi reyting rekorları kıran dizilerde rol alan Aslı Enver tatil pozlarıyla dikkat çekti.
Murat Boz ile ilişkisi bittikten sonra istediği gibi bir ilişki bulamayan Enver güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.