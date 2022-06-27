Aslı Enver bikinili tatil pozları ile kendine hayran bıraktı! Bakan bir daha baktı ''Maşallah!'' çekti!

Doğal güzelliğiyle milyonları kendine hayran eden ve Kavak Yelleri dizisiyle yıldızı parlayan 38 yaşındaki başarılı oyuncu Aslı Enver, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Son olarak paylaştığı bikinili tatil pozlarıyla gündemde yerini alan Enver, yine duru güzelliğiyle beğeni ve yorumları topladı. İşte herkesi büyüleyen o pozlar...