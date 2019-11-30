Aslı Enver ateş püskürdü Özcan Deniz Feyza Aktan ayrılığının nedeni gösterilmişti

Özcan Deniz'in sürekli eşine Aslı Enver'i örnek göstermesi çiftin evliliğinde kriz çıkarınca boşanma kaçınılmaz oldu. Özcan Deniz'in sürekli 'Aslı perçem kestirdi', 'Aslı bu elbiseyi giydi' gibi sözlerine maruz kalan Feyza Aktan'ın saç şeklinden kıyafetlerine kadar birçok şeyini değiştiği iddia edildi.