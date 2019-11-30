Aslı Enver ateş püskürdü Özcan Deniz Feyza Aktan ayrılığının nedeni gösterilmişti
Özcan Deniz'in Aslı Enver'e platonik aşık olması nedeniyle Feyza Aktan'dan boşandığı iddiaları Aslı Enver'i çıldırttı.
Geçtiğimiz Haziran ayında boşanan Feyza Aktan ve Özcan Deniz hakkında Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programında aylar sonra ayrılığın sebebinin ortaya çıktığına dair ağızları açık bırakan bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre, Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın evliliğini Aslı Enver hayranlığı bitirdi.
Özcan Deniz'in sürekli eşine Aslı Enver'i örnek göstermesi çiftin evliliğinde kriz çıkarınca boşanma kaçınılmaz oldu. Özcan Deniz'in sürekli 'Aslı perçem kestirdi', 'Aslı bu elbiseyi giydi' gibi sözlerine maruz kalan Feyza Aktan'ın saç şeklinden kıyafetlerine kadar birçok şeyini değiştiği iddia edildi.
Bunların yanı sıra Murat Boz ile ayrılan Aslı Enver'e ilk mesaj atan kişi de Özcan Deniz'di. Özcan Deniz'in İstanbullu Gelin dizisinde başrolü paylaştığı Enver'e "Her zaman yanındayım" diyerek mesaj attığı ortaya çıktı.
Bu iddiaların ardından ise Aslı Enver, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı. İddialara sessiz kalmayan Enver, şunları söyledi: