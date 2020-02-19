Aslı Enver aşkına Murat Boz son noktayı koydu açıklama her şeyi ortaya döktü

Geçtiğimiz günlerde final yapan O Ses Türkiye programının ardından Murat Boz, basın mensuplarının objektiflerine takıldı. Boz'a ilk olarak O Ses Türkiye hakkındaki görüşleri soruldu. O Ses Türkiye'nin şampiyonu olan Seda Sayan'ı tebrik eden Murat Boz, şampiyonluğu elinden kaçırdığı için herhangi bir burukluk yaşamadığını dile getirdi.