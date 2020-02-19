Aslı Enver aşkına Murat Boz son noktayı koydu açıklama her şeyi ortaya döktü

Aslı Enver aşkına Murat Boz son noktayı koydu açıklama her şeyi ortaya döktü
Ünlü popçu Murat Boz O Ses Türkiye şampiyonluğunu kaptırdıktan sonra gazetecilere konuştu Aslı Enver hakkında olay bir yoruma imza attı.
Geçtiğimiz günlerde final yapan O Ses Türkiye programının ardından Murat Boz, basın mensuplarının objektiflerine takıldı. Boz'a ilk olarak O Ses Türkiye hakkındaki görüşleri soruldu. O Ses Türkiye'nin şampiyonu olan Seda Sayan'ı tebrik eden Murat Boz, şampiyonluğu elinden kaçırdığı için herhangi bir burukluk yaşamadığını dile getirdi.
O Ses Türkiye için "Şampiyon, hepimizin şampiyonu" diyen Murat Boz, eski sevgilisi sorulunca ise gerildi. Aslı Enver, son olarak sürekli çıkan 'barıştılar' haberleri hakkındaki dedikodulara son noktayı koymuş, Murat Boz ile herhangi bir iletişimi kalmadığını dile getirmişti.
Murat Boz ise Aslı Enver'le ilgili sorular hakkında şunları söyledi:
"Aslı ile ilgili konuşmuyorum. Daha önce de konuşmadığımı söylemiştim. Yine kendimi tekrarlamayayım.''
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Murat Boz, sosyal medya hesabı Instagram'dan bir fotoğraf yayımladı. Boz’un Instagram’dan paylaştığı fotoğrafta arkada görünen yastığın Aslı Enver’in evindeki yastık olduğu iddia edildi.