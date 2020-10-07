Aslı Bekiroğlu'nun spor pozu kriz çıkardı! Neden kendini teşhir ediyorsun
Sevgilisi Can Koçkan ile yaptığı yaz tatili ile çok konuşulan sevilen oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun spor pozu instagramı yıktı. Takipçileri ikiye ayıran bu poza 'neden kendini teşhir ediyorsun, spor mu bu' yorumu yapıldı.
Son olarak Benim Tatlı Yalanım dizisinde rol alan sempatik oyuncu Aslı Bekiroğlu sevgilisi Can Koçkan ile yaptığı aşk tatili bitirdi ve yeni projeler için kollarını sıvadı. Spora olan düşkünlüğü ile bilinen Aslı Bekiroğlu'nun instagram hesabından paylaştığı spor pozu ise takipçilerini ikiye böldü.
24 yaşında olan ve Yol Arkadaşım sinema filminde performansı ile beğeni toplayan güzel oyuncu sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden birisi. 931 bin kişi tarafından takip edilen Bekiroğlu'nun her paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geliyor.
Sevgilisi ile birlikte spor yapmayı seven ve bunu sık sık sosyal medya hesaplarından yayınlanan Bekiroğlu'nun son paylaşımı kriz çıkardı. Spor sonrası bir fotoğrafını hayranlarının beğenisine sunan oyuncuya tepki yağdı.
Bu pozun altına birçok takipçisi ' Amaç spor mu yoksa teşhir mi belli değil' yorumunu yaptı. Zaten güzelsin ne gerek var kendini böyle göstermeye diyen takipçileri Aslı Bekiroğlu'nun bu paylaşımını başarılı oyuncuya yakıştıramadı.