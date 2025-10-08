Aslı Bekiroğlu'nun erkekler hakkındaki o çıkışı gündeme bomba gibi düştü
Oyuncu Aslı Bekiroğlu her açıklamasıyla gündem olurken son olarak erkekler hakkında yaptığı açıklamayla çok konuşuldu. Aşk hayatıyla da sık sık gündeme gelen oyuncu soruları yanıtsız bırakmadı.
Oyuncu Aslı Bekiroğlu sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Aşk hayatıyla da çok konuşulan Bekiroğlu, son olarak verdiği röportajda erkekler hakkında öyle bir şey söyledi ki...
Neşeli tavırları, her daim yüksek enerjisi ve samimi halleriyle dikkat çeken oyuncu Aslı Bekiroğlu, ‘Sil Baştan’ adlı oyunla tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.
"ELİM AYAĞIM TİTRİYOR"
İki aydır prova yaptıklarını belirten oyuncu, “Hayatımı buna göre planladım. Sahneye layık olmayı umuyorum. Seyirci karşısına henüz çıkmadık ama elim ayağım titriyor. Umarım altından kalkabilirim. Tiyatro, diziye göre çok daha zor.” dedi.
Rapçi Uğurcan Günay’la 3 aylık ilişkisi geçen ay sona eren oyuncu, aşk sorularında ise “Bana erkek sormayın.” diyerek sessiz kaldı.