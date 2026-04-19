Aslı Bekiroğlu'ndan güzel haber! Hastaneden taburcu oldu...
Son iki yılda yedi kez ameliyat masasına yatan Aslı Bekiroğlu, yaşadığı komplikasyonların ardından evinde istirahate çekildi. Sanal medyadan hayranlarına seslenen oyuncu, doktorlarının takibinde olduğunu ve sürecin devam ettiğini açıkladı.
Sosyal medya üzerinden takipçilerine seslenen oyuncu, sağlık durumunun henüz tam olarak düzelmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Daha tam iyileşmedim. Doktorlarım takipte. Nefes alayım diye bu hafta evdeyim."