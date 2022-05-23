Aslı Bekiroğlu yeni projesini açıkladı! Müstehcen görüntüleri ifşa olunca çıplak fotoğraf itirafı şaşırmıştı
'Konuşanlar' programında yaptığı çıplak fotoğraf itirafıyla gündemde olan Aslı Bekiroğlu yeni projesini açıkladı.
Oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan ile yatak odasında ve tuvalette uygunsuz fotoğrafları 2 yıl önce internete sızdırılmıştı.
Bekiroğlu yaptığı açıklamada " Ahlaksız paylaşımlarına adımı ve farklı yöntemlerle fotoğraflarımı da ekleyerek hakkımda olumsuz algı yaratmak isteyen kötü niyetlilere fırsat ve prim verilmemesini basın ve kamuoyundan rica ederim" demişti.
İfşa skandalının ardından bir süre ekranlardan uzak kalan Bekiroğlu, Yetiş Zeynep, Aşkım Bahardı ile yeniden seyiriciyle buluşmuştu.
Bekiroğlu, geçtiğimiz yıllarda internete sızdırılan çıplak fotoğraflarıyla ilgili katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.