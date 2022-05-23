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Aslı Bekiroğlu yeni projesini açıkladı! Müstehcen görüntüleri ifşa olunca çıplak fotoğraf itirafı şaşırmıştı

Aslı Bekiroğlu yeni projesini açıkladı! Müstehcen görüntüleri ifşa olunca çıplak fotoğraf itirafı şaşırmıştı

'Konuşanlar' programında yaptığı çıplak fotoğraf itirafıyla gündemde olan Aslı Bekiroğlu yeni projesini açıkladı.

Aslı Bekiroğlu yeni projesini açıkladı! Müstehcen görüntüleri ifşa olunca çıplak fotoğraf itirafı şaşırmıştı

Oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan ile yatak odasında ve tuvalette uygunsuz fotoğrafları 2 yıl önce internete sızdırılmıştı.

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Aslı Bekiroğlu yeni projesini açıkladı! Müstehcen görüntüleri ifşa olunca çıplak fotoğraf itirafı şaşırmıştı

Bekiroğlu yaptığı açıklamada " Ahlaksız paylaşımlarına adımı ve farklı yöntemlerle fotoğraflarımı da ekleyerek hakkımda olumsuz algı yaratmak isteyen kötü niyetlilere fırsat ve prim verilmemesini basın ve kamuoyundan rica ederim" demişti. 

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Aslı Bekiroğlu yeni projesini açıkladı! Müstehcen görüntüleri ifşa olunca çıplak fotoğraf itirafı şaşırmıştı

İfşa skandalının ardından bir süre ekranlardan uzak kalan Bekiroğlu, Yetiş Zeynep, Aşkım Bahardı ile yeniden seyiriciyle buluşmuştu.

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Aslı Bekiroğlu yeni projesini açıkladı! Müstehcen görüntüleri ifşa olunca çıplak fotoğraf itirafı şaşırmıştı

  Bekiroğlu, geçtiğimiz yıllarda internete sızdırılan çıplak fotoğraflarıyla ilgili katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

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