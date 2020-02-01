Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan'a ait müstehcen fotoğraflar sızdırıldı!
Sosyal medya fenomenliğinden oyunculuğa geçiş yapan Aslı Bekiroğlu'na ait olduğu iddia edilen müstehcen fotoğrafların internete sızdığı iddia edildi.
Bir süredir Can Koçkan ile aşk yaşayan oyuncu Aslı Bekiroğlu'na ait fotoğrafların ineternete sızdığı iddiası ortaya atıldı. Bekiroğlu'nun sevgilisi ile özel fotoğraflarının sosyal medyada yayıldığı öne sürüldü.
Jet Sosyete dizisinde Melike karakterine hayat veren Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçak'a ait müstehcen fotoğrafları ve videoları sosyal medyaya sızdırıldı. Paylaşılan fotoğraflarda Bekiroğlu ve sevgilisinin bir çok çıplak görüntüsü bulunuyor.
Yatak odasında, tuvalette çekilmiş görüntüler ile bir çok çıplak fotoğraf ve videoların da görüntüler sonrası Aslı Bekiroğlu’nden bir açıklama gelmedi. Ünlü oyuncunun iPhone’da kullanılan iCloud hesabının hacklendiği düşünülüyor.
Bekiroğlu'nun sosyal medya hesabında fotoğraflarını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.