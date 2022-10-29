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Aslı Bekiroğlu 'Saygısızlık yaptın' eleştirilerine cevap verdi: ''Hiç de şımarık aptal bir kız değilim''

Aslı Bekiroğlu 'Saygısızlık yaptın' eleştirilerine cevap verdi: ''Hiç de şımarık aptal bir kız değilim''

Aslı Bekiroğlu sürekli hareketleri ve sözlerinden dolayı linç yediği için "Benimkisi linç şöhreti" diyor. Kendisinin doğal bir insan olduğu için bu kadar üstüne gidildiğini düşündüğünü söyledi. Filminin galasında arkadaşı açıklama yaparken arkada konuşması saygısızlık olarak nitelendirilmişti. Eleştirilere cevap verdi.

Aslı Bekiroğlu 'Saygısızlık yaptın' eleştirilerine cevap verdi: ''Hiç de şımarık aptal bir kız değilim''

Bekiroğlu'nun rol aldığı sinema filminin galasında arkadaşı açıklama yaparken arkada konuşması saygısızlık olarak nitelendirilmişti. Öncesinde Barış Akarsu için söyledikleri sebebiyle filmin kadrosundan atılmıştı.

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Aslı Bekiroğlu 'Saygısızlık yaptın' eleştirilerine cevap verdi: ''Hiç de şımarık aptal bir kız değilim''

Bekiroğlu kendi hakkında özel itiraflarda bulundu. ''Ben aslında şarkıcı olmak istiyordum. Arp çalıyordum. Ama konservatuvarda kaldım. Daha sonra sosyal medyada komik kısa videolar çekmeye başladım. Oradan ünlü olmuştum. ''

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Aslı Bekiroğlu 'Saygısızlık yaptın' eleştirilerine cevap verdi: ''Hiç de şımarık aptal bir kız değilim''

''O videoları çekerken bir dondurma markası bana reklam teklifinde bulundu. Babam, 'inanma kızım kandırıyorlar seni' dedi. Sonra o anlaşmaya beraber gittik. Ondan sonra hep desteklediler, hiç engel olmadılar.'' dedi. 

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Aslı Bekiroğlu 'Saygısızlık yaptın' eleştirilerine cevap verdi: ''Hiç de şımarık aptal bir kız değilim''

Bekiroğlu sözlerinden ve hareketlerinden dolayı sürekli linç yiyen ünlülerden birisi. Kendisinin doğal olduğu için bu linçlere maruz kaldığını söylüyor.

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