Aslı Bekiroğlu olayı sansürsüz görüntüler yayıldı ilk defa kamera karşısına geçti
Aslı Bekiroğlu ifşa olayının ardından ilk kez kameralar karşısına geçti. Sevgilisi Can Koçkan'la çıplak fotoğrafları yayılan Aslı Bekiroğlu'nun reklam yüzü olduğu marka arkasında durdu.
Siber zorbalığa maruz kalarak sevgilisi Can Koçkan ile özel fotoğrafları sızan Aslı Bekiroğlu, ifşanın ardından zor günleri geride bırakmaya çalışıyor. Fotoğraflarının sosyal medyaya sızmasının ardından oldukça zor zamanlar yaşayan Bekiroğlu, sessizliğini bozdu.
Bir cilt bakım markasının yüzü olan Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz hafta yapılması planlanan lansmanın yaşanan talihsiz olayın ardından bir hafta ertelenmesini istedi. O lansman geçtiğimiz gün yapıldı. İfşa olayının ardından ilk kez kameralar karşısına geçen Aslı Bekiroğlu, "Tanımadığım onlarca insandan destek aldım" diyerek duygularını dile getirdi.
Bekiroğlu, gazetecilerden gelen "Şu an senin neler hissettiğini merak ediyoruz" sorusu üzerine şu açıklamalarda bulundu:
"Zor bir dönem geçirdim ama bu dönemden sonra artık hayata farklı bir yerden bakıyorum. Çünkü çok destek aldım.''
''Tanımadığım onlarca kadından, erkekten, meslektaşlarımdan, basın mensuplarından, köşe yazarlarından çok büyük destek aldım. Bu bana gerçekten çok iyi geldi. Bu dünyadaki iyiliğe yeniden inanmamı sağladı."