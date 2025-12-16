Aslı Bekiroğlu mayolu sahnelerine gelen eleştiriye yanıt verdi...

"YÖNETMENİM NE DERSE ONU YAPTIM"

Tepkilere hiç aldırmadığını söyleyen Bekiroğlu "Eleştirsinler, bana ne ya! Yönetmenim ne derse onu yaptım. O da iş, sonuçta sevişme yok. Adamlar bana da çullanmıyor! Mayolu gibi duruyorum zaten, normal bir sahne" açıklamasını yaptı.