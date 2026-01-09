Aslı Bekiroğlu hastane odasından paylaştı! Zorlu süreç sonrası ilk kare

Aslı Bekiroğlu, rahmindeki miyomları aldırmak için girdiği operasyonda beklenmedik bir komplikasyon yaşadı. Doktorlar tarafından yanlışlıkla bağırsağı 7 santimetre kesilen oyuncu, bu hatanın ardından ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaştı. "Bağırsağımı yanlışlıkla kestiler" diyerek yaşadığı travmayı kamuoyuyla paylaşan Bekiroğlu, bu durumun hem fiziksel hem de psikolojik etkilerini anlattı.