Aslı Bekiroğlu hastane odasından paylaştı! Zorlu süreç sonrası ilk kare
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, miyom ameliyatı sırasında yaşanan doktor hatası nedeniyle bağırsağının kesilmesiyle gündeme gelmişti. Şimdi ise tekrar ameliyat masasına yatan Bekiroğlu, hastane odasından yaptığı paylaşımlarla sevenlerini bilgilendirdi.
Aslı Bekiroğlu, rahmindeki miyomları aldırmak için girdiği operasyonda beklenmedik bir komplikasyon yaşadı. Doktorlar tarafından yanlışlıkla bağırsağı 7 santimetre kesilen oyuncu, bu hatanın ardından ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaştı. "Bağırsağımı yanlışlıkla kestiler" diyerek yaşadığı travmayı kamuoyuyla paylaşan Bekiroğlu, bu durumun hem fiziksel hem de psikolojik etkilerini anlattı.
Miyom ameliyatı gibi rutin operasyonlarda bile böyle hataların meydana gelebilmesi, hastaların güvenini sarsıyor.
Yaşanan doktor hatası sonrası Aslı Bekiroğlu, düzeltici bir ameliyat için hastaneye yattı.
Operasyonun başarılı geçtiğini belirten ünlü isim, sosyal medya hesabından "Şükürler olsun ki iyi geçti. Yazan, gelen, dua eden herkese çok teşekkür ederim" mesajını paylaştı.