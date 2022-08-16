Aslı Bekiroğlu eğleneyim derken, büyük faciadan döndü! Cam sebil yüzüne patladı
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, eğlenmek isterken büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Arkadaşlarıyla şakalaşırken cam sebilden şerbet içmeye çalıştı. Sebilin musluğunu sert bir şekilde açınca olanlar oldu. Cam sebil, güzel oyuncunun yüzüne patladı, herkes neye uğradığını şaşırdı.
Aslı Bekiroğlu, şakalaşırken faciadan döndü. Eğlenirken cam sebilden su içmeye kalktı. Sebilin musluğunu açamayınca bir süre uğraştı. Daha sonra sert bir hareket yapınca cam sebil, Bekiroğlu'nun yüzüne patladı. O anlar kayıt altındaydı. İşte o görüntüler...
İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım ve Jet Sosyete gibi yapımlarda rol alan 27 yaşındaki başarılı oyuncu Aslı Bekiroğlu, Yönetmen Mustafa Kotan ile şakalaşırken talihsiz bir kaza yaşadı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve eğlenceli halleriyle sık sık gündeme gelen Bekiroğlu, Kotan'ın tuttuğu sebilden şerbet içmeye çalıştı.
Oyuncunun musluğunu sert bir şekilde çevirdiği sebil yüzüne patladı. Büyük bir tehlike atlatan Bekiroğlu, bir an neye uğradığını şaşırdı.