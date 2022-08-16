Aslı Bekiroğlu eğleneyim derken, büyük faciadan döndü! Cam sebil yüzüne patladı

Aslı Bekiroğlu, şakalaşırken faciadan döndü. Eğlenirken cam sebilden su içmeye kalktı. Sebilin musluğunu açamayınca bir süre uğraştı. Daha sonra sert bir hareket yapınca cam sebil, Bekiroğlu'nun yüzüne patladı. O anlar kayıt altındaydı. İşte o görüntüler...