Aslan burcu aşk uyumu detaylarını sizler için derledik. Aslan burcunun, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcuyla aşk uyumu tablosundaki detayları sizler için derledik. Haberimizden Aslan burcunun diğer burçlarla olan aşk uyumu detaylarını okuyarak ilişkinizi güçlendirebilir, partnerinizin isteklerini tahmin edebilirsiniz. Öncelikle aşık Aslanlar nasıl olur sorusunun yanıtıyla başlayalım. Aslan burcularının aşk hayatında nasıl olduklarını öğrenmek Aslan burcunun aşk uyumu tablosuna da hakim olmanızı kolaylaştırır. Aslan şövalye ruhu taşır, sevdiği kişiyi her ne pahasına olursa olsun korur ve kollar, kimse sevdiğini onun gözünde küçültemez, aşağılayamaz, hemen karşılığını verir. Ne kendini ezdirir, ne de karşısındakinin ezilmesine tahammül edebilir. Bir Aslan sevgiliniz ve eşiniz varsa siz de güçlü olmalısınız. Sahiplenmeyi de sahiplenilmeyi de sever. Gururu herşeyin önünde gelir, asla gururunu zedeleyici bir girişimde bulunmamalısınız. Aşkta oldukça coşkulu, yaratıcıdır, sınır tanımaz. Özgüveni oldukça yüksektir, şımartılmaktan, pohpohlanmaktan çok hoşlanır ancak samimi olmalısınız. Cömerttir, neşeli ve candandır ancak benlik duygusu çok güçlüdür, kendinizi ezdirmemelisiniz. Şimdi gelelim Aslan-Koç, Aslan-Boğa, Aslan-İkizler, Aslan-Yengeç, Aslan-Aslan, Aslan-Başak, Aslan-Terazi, Aslan-Akrep, Aslan-Yay, Aslan-Oğlak, Aslan-Kova, Aslan-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları.