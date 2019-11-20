Aslan burcu aşk uyumu
Aslan burcu aşk uyumu tablosuna göre Aslan kadını ve erkeği en iyi hangi burçlarla anlaşır? Aşkta güçlü olan ve gücünü hissettiren Aslan burçları Aslan-Koç, Aslan-Boğa, Aslan-İkizler, Aslan-Yengeç, Aslan-Aslan, Aslan-Başak, Aslan-Terazi, Aslan-Akrep, Aslan-Yay, Aslan-Oğlak, Aslan-Kova, Aslan-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları haberimizde.
Aslan burcu aşk uyumu detaylarını sizler için derledik. Aslan burcunun, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcuyla aşk uyumu tablosundaki detayları sizler için derledik. Haberimizden Aslan burcunun diğer burçlarla olan aşk uyumu detaylarını okuyarak ilişkinizi güçlendirebilir, partnerinizin isteklerini tahmin edebilirsiniz. Öncelikle aşık Aslanlar nasıl olur sorusunun yanıtıyla başlayalım. Aslan burcularının aşk hayatında nasıl olduklarını öğrenmek Aslan burcunun aşk uyumu tablosuna da hakim olmanızı kolaylaştırır. Aslan şövalye ruhu taşır, sevdiği kişiyi her ne pahasına olursa olsun korur ve kollar, kimse sevdiğini onun gözünde küçültemez, aşağılayamaz, hemen karşılığını verir. Ne kendini ezdirir, ne de karşısındakinin ezilmesine tahammül edebilir. Bir Aslan sevgiliniz ve eşiniz varsa siz de güçlü olmalısınız. Sahiplenmeyi de sahiplenilmeyi de sever. Gururu herşeyin önünde gelir, asla gururunu zedeleyici bir girişimde bulunmamalısınız. Aşkta oldukça coşkulu, yaratıcıdır, sınır tanımaz. Özgüveni oldukça yüksektir, şımartılmaktan, pohpohlanmaktan çok hoşlanır ancak samimi olmalısınız. Cömerttir, neşeli ve candandır ancak benlik duygusu çok güçlüdür, kendinizi ezdirmemelisiniz. Şimdi gelelim Aslan-Koç, Aslan-Boğa, Aslan-İkizler, Aslan-Yengeç, Aslan-Aslan, Aslan-Başak, Aslan-Terazi, Aslan-Akrep, Aslan-Yay, Aslan-Oğlak, Aslan-Kova, Aslan-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları.
Aslan-Koç aşk uyumu:İki lider, iki ateş grubu bu çiftin aşkı çok tutkulu olur. İkisi de sevgisini gösterir. İçlerindeki enerji aşık olunca daha da ortaya çıkar. İkisi de dobra ve merttir. İlişkide kimse kimseden bir şey saklamaz. Hatta bazen bu kadar dobra olmaları kalp kırabilir. Aslan sevgiyi, Koç da dürüstlüğü görmek ister. Bu iki karakter de aradıklarını birbirlerinde bulabilirler. Cinselliğe ve ten uyumuna önem verirler. İlişkide olmazsa olmazlardandır. Yalnız bu iki karakter de burçlar içinde en agresif olanlardandır. Hem Aslan burcu hem de Koç burcu sinirlendiğinde kendine hakim olamayabilir. Özellikle ilişkide yaşanan tartışmalar esnasında söylenen sözler tansiyonu daha da yükseltebilir. Bu iki kişinin de ilişkide fevri davranışlarını frenlemesi gereklidir.
Aslan-Boğa aşk uyumu: Boğa toprak grubunun, Aslan ise Ateş grubunun sabit karakterdeki burçlarındandır. Bu sebeple ilk başta birbirleriyle fikir ayrılıkları yaşayabilirler. İki taraf da kendi bildiğinin doğru olduğunu savunur. Kendilerinden ödün vermek istemezler. Boğa sakin bir karakterken Aslan’ın içindeki enerji yüksektir. Aşık olduklarında tutkulu bir ilişkileri olur. Cinsellik bu çiftte ön plana çıkar. Fakat işler yolunda gitmediğinde Aslan burcunun agresif yapısı ve bir anlık öfkesi, Boğa burcunun kalbini kırabilir. Ne kadar sorun olursa olsun sesini yükselmekten hoşlanmayan Boğa burcuna bu tarz davranışlar uygun gelmeyebilir.
Aslan-İkizler aşk uyumu: Bu iki burç arasında ilişkinin başlangıcında zorluklar olsa da birbirlerini tanıdıkça beraberlikleri olgunluğa erişecektir. Aslan burcu daha kendine dönük ve bireysel olduğundan, İkizler burcunun sosyal yapısına ters düşebilir. İkizler’in herkese aynı şekilde davranması, Aslan burcu için sorun yaratabilir. Aslan burcu öncelikli olarak tüm ilginin kendisinde olmasını ister. Ateş grubu olduğundan tutkuludur ve ne kadar aşıksa aynı şekilde de karşılık görmek ister. Fakat İkizler burcu aşk kavramına daha mantıksal düzeyde baktığı için Aslan burcunun bu beklentisini karşılamayabilir. Bu ilişkide öncelikle herkes birbirinin karakterine saygı göstererek, bir miktar kendisini partnerine göre değiştirmeye çalışmalıdır.