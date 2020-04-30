Asla çiğ tüketilmemesi gereken besinler tehlike saçıyor dikkat!
Bazı yiyecekler var ki çiğ tüketilmesi durumunda sağlık sorunlarına yol açabiliyor. İşte asla çiğ tüketilmemesi gereken besinler!
Patlıcan
Patlıcanın içerisindeki solanin kalsiyum emilimini azaltır ve bu da gastrointestinal sistemi tahriş edebilir. Bunun sonucunda mide ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi ve hatta kusma problemi yaşayabilirsiniz. Patlıcanı pişirirseniz solanini nötralize edersiniz.
Patates
Patatesi çiğ tüketmemek en iyisidir. Olgunlaşmamış çiğ patatesler, güneş ışığına maruz kaldıklarında yüksek miktarda solanin içerebilirler. Bu da çiğ patlıcan yemekle aynı belirtilere neden olabilir.
Barbunya
Çiğ barbunya son derece lezzetsizdir. Sadece tadı kötü olmakla kalmaz aynı zamanda mide kramplarına, kusma ve ishale neden olabilir.
Brokoli
Brüksel lahanası, karnabahar ve lahana ailesinin diğer üyeleri lezzet olarak çiğ tüketilebilir sebzeler arasındadır. Ancak çiğ bir şekilde tüketildiklerinde çok daha fazla şişkinlik hissi verirler. Bu yüzden onları pişirmenizde fayda bulunuyor.