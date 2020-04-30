Asla çiğ tüketilmemesi gereken besinler tehlike saçıyor dikkat!

Brokoli

Brüksel lahanası, karnabahar ve lahana ailesinin diğer üyeleri lezzet olarak çiğ tüketilebilir sebzeler arasındadır. Ancak çiğ bir şekilde tüketildiklerinde çok daha fazla şişkinlik hissi verirler. Bu yüzden onları pişirmenizde fayda bulunuyor.