Aşklarına nazar değdi! Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ayrıldı...
Oyuncu Hafsanur Sancaktutan ve meslektaşı Kubilay Aka yaşadıkları uzun süreli ilişki ile yıllardır magazin basınının gündemindeydi. Ünlü çiftten üzen bir sosyal medya hamlesi geldi.
Oyuncu çift Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, ilişkilerinin bittiğini sosyal medyada gözler önüne serdi.
Çift, Instagram’da birbirlerini takipten çıkarak ayrılıklarını ilan etti. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Sancaktutan’ın, sevgilisiyle birlikte çekildikleri fotoğrafları hesabından kaldırması dikkat çekmişti.
Geçtiğimiz yıl ilişkiye başlayan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, dostluklarını birkaç yıl önce birlikte rol aldıkları bir reklam filmiyle geliştirmişti.
Zamanla duygusal bir bağ kuran çift, özel hayatlarını genellikle gizli tutmayı tercih ediyordu.