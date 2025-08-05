Aşkları sınır tanımadı! Endonezya'dan Hakkari'ye gelin geldi

"AİLEM DE İLK BAŞTA ONAY VERMEDİ"

Durgun, basın mensuplarına, eşiyle üç yıl önce İstanbul'da tanıştığını söyledi.

Mutlu olduğunu belirten Durgun, "Eşim o dönem tatil için Türkiye'ye gelmişti. Birkaç kez geldikten sonra ona niyetimi açıkladım. Başta ailesinin ve benim ailemin tepkisinden çekindiği için olumsuz yaklaştı. Ailem de ilk başta onay vermedi. Daha sonra babam vefat etti. Bu süreçte bir süre bekledik, ardından ailemin onayını alarak evlendik." dedi.