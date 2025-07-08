Aşkları kadar ayrılıkları da olay! Ece Erken ve Sinan Akçıl cephesinde sular durulmuyor...

İLK AÇIKLAMA AKÇIL'DAN GELDİ

Uzun bir açıklama yazan Akçıl, 'ilişkileri üç günlüktü' diyenleri sert bir şekilde eleştirerek birlikteliklerinin 2 ay sürdüğünü söyledi ancak açıklamasını kısa bir süre sonra sildi. Akçıl'ın açıklamasının ardından Erken de bir paylaşım yaparak "Ajitasyondan çok sıkıldım" dedi.