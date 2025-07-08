Aşkları kadar ayrılıkları da olay! Ece Erken ve Sinan Akçıl cephesinde sular durulmuyor...
Magazin gündemine bomba gibi düşen Ece Erken ve Sinan Akçıl aşkında ayrılık açıklaması geldi. Ayrılık sonrası ikili yapılan yorumları ve tepki gösterenleri hedef aldı. İşte Ece Erken ve Sinan Akçıl'ın açıklamaları...
Sinan Akçıl ve Ece Erken aşkı sona erdi ama polemikleri bitmedi. Ünlü çift yollarını ayırdıktan sonra kendilerini hedef alan ve tepki gösterenlleri hedef aldı. İşte o zehir zemberek açıklamalar...
İLK AÇIKLAMA AKÇIL'DAN GELDİ
Uzun bir açıklama yazan Akçıl, 'ilişkileri üç günlüktü' diyenleri sert bir şekilde eleştirerek birlikteliklerinin 2 ay sürdüğünü söyledi ancak açıklamasını kısa bir süre sonra sildi. Akçıl'ın açıklamasının ardından Erken de bir paylaşım yaparak "Ajitasyondan çok sıkıldım" dedi.
Birkaç gün önce havaalanında el ele görüntülenerek aşklarını ilan eden ikili, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.
"ENİŞTEM" DİYEREK SARILMIŞTI
Ece Erken’in yıllar önce Sinan Akçıl’ı konuk ettiği bir programda ona “Eniştem” diyerek sarılması, kısa sürede gündem olmuştu. Bu görüntülere yanıt veren Ece Erken, uzun bir açıklama yaparak, “Bırakın da mutlu olayım” demişti.