Aşkları doludizgin devam ediyor! Yusuf Yazıcı, sevgilisi Melisa Aslı Pamuk'a büyük jest yaptı
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Yaz aylarında Melisa Aslı Pamuk ile evlenmesi beklenen futbolcu Yusuf Yazıcı'dan sevgilisine büyük jest... Ünlü futbolcu, Pamuk'a yeni yıl hediyesi olarak 13 bin Euro yani yaklaşık 425 bin TL'ye Rolex marka saat aldı. Pamuk yeni saatiyle sosyal medyada fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.
İlişkilerinin başladığı günden beri magazin günden düşmeye Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ve güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk aşkı doludizgin devam ediyor.
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Sevgilisi Yazıcı'nın Lille'de top koşturmasından dolayı, Türkiye- Fransa arası mekik dokuyan Melisa Aslı Pamuk, ne işlerini aksatıyor ne de aşkından ödün veriyor.
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Son dönemde yaz aylarında evlenecekleri konuşulan ünlü çift, aşklarını sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmiyor.
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İkili, birbirlerine karşılıklı jestler de yapıyor.
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