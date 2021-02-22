Aşkının baş harflerini vücuduna böyle kazıttı Hadise'den Kaan Yıldırım'a jest
Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aşkı tam gaz devam ederken ünlü şarkıcıdan sevgilisine bir jest geldi.
Son barışmalarının ardından mutluluk pozlarıyla sosyal medyayı süsleyen Hadise ve Kaan Yıldırım, evlilik yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu esnada da çiftten birbirlerine ufak jestler geliyor.
Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin 'Aşk'ını ayağına kazıtması olay olmuşken ünlü şarkıcının yeni bir dövmesi daha ortaya çıktı.
'Bu kadar da olmaz', 'Başka yer mi kalmamış' gibi yorumlara maruz kalan Hadise, Kaan Yıldırım'a olan aşkını yeni bir dövme yaptırdı.
En son 14 Şubat Sevgililer Günü'nde "7'den 77'ye sevgililer günümüz kutlu olsun" notuyla birlikte yer aldıkları bir kareyi hayranları ile paylaşan ünlü ikiliden, Hadise aşkının baş harfini vücuduna kazıttı.