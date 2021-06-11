Aşkını vücuduna kazıttı! Hadise Kaan Yıldırım dövmesini bakın nereye yaptırdı
Aralarında 1 yaş farkı bulunan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti aşklarıyla 2020 yılına damga vurmuştu. Hadise, geçtiğimiz yıl Aralık ayında sevgilisinden ayrılmıştı.
Aralarında 1 yaş farkı bulunan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti aşklarıyla 2020 yılına damga vurmuştu. Hadise, geçtiğimiz yıl Aralık ayında sevgilisinden ayrılmıştı.
"Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel" diyen Hadise "Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim." sözleriyle ayrılığı duyurmuştu.
Hadise barışma sonrasındaki evlilik haberiyle ilgili ise, "Öyle bir şey olursa zaten duyarsınız" ifadelerini kullanmıştı.
Şarkıcı, "Kaan Yıldırım sizinle barışmak için yollarınıza gül döktü mü?" şeklindeki soruya ise kahkaha atarak karşılık vermişti.