Aşkını vücuduna kazıttı! Hadise Kaan Yıldırım dövmesini bakın nereye yaptırdı

"Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel" diyen Hadise "Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim." sözleriyle ayrılığı duyurmuştu.