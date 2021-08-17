Aşkın Tarifi Masterchef Güldür Güldür Seksenler'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Naz Fırat'ın yaptığı iyiliği başka bir şekilde geri ödemeyi öneriyor ve ona ortaklık teklifinde bulunuyor! Fırat'ın bu öneriyi kabul etmesiyle Fırat ile Naz'ın ezeli savaşlarındaki güç dengelerini de değiştirdiği Aşkın Tarifi reytinglerde çakıldı.