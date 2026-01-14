BIST 12.390
Aşkın Nur Yengi konserinde dansçı şov! Dansçı konserin önüne geçti...

Aşkın Nur Yengi'nin Harbiye Açık Hava'daki konserinde sahne alan dansçı, performansıyla dikkat çekti. Kıvrak hareketleri ile dikkat çeken dansçı konserin en çok konuşulan ismi oldu.

Aşkın Nur Yengi'nin Harbiye Açık Hava Konseri'nden paylaşılan videolarda yer alan dans performansı, geniş yankı uyandırdı.

Kıvrak hareketleri ile dikkat çeken dansçının figürleri bir kesim tarafından beğenilirken, bir kesim koreografinin şarkının ruhunu gölgelediğini savunarak eleştirdi.

ÖVGÜ DE VAR ELEŞTİRİ DE

Performansı beğenen bazı kullanıcılar dansçının hareketlerini "estetik", "büyüleyici" ve "sahneye çok yakışan" ifadeleriyle yorumladı.

Buna karşılık bazı kullanıcılar ise koreografinin tempo açısından "fazla hızlı" olduğunu ve şarkının duygusunu geri plana ittiğini savundu.

