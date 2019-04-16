SON DAKİKA
AK Parti İstanbul seçim sonuçlarının iptali için 15:30'da YSK'ya başvurdu! İstanbul'da seçimler yenilecek mi? Haberin devamı.

Aşkım beni ısıtır mısın? Gülperi'nin yıldızı Ece Sükan sevgilisine demiş

Aşkım beni ısıtır mısın? Gülperi'nin yıldızı Ece Sükan sevgilisine demiş

Ece Sükan, önceki akşam Bebek'teki bir mekanda sevgilisiyle birlikte görüntülenirken, gecenin ilerleyen saatlerinde hava soğuyunca Uğur Güven'den yardım istedi.

Aşkım beni ısıtır mısın? Gülperi'nin yıldızı Ece Sükan sevgilisine demiş - Sayfa 1

Show Tv'de yayınlanan Gülperi dizisinde Şeyma karakterine hayat veren Ece Sükan, önceki akşam Bebek'teki bir mekanda görüntülendi. Sevgilisi Uğur Güven ve bir erkek arkadaşıyla yemek yiyen Sükan, gecenin ilerleyen saatlerinde hava soğuyunca Güven'den yardım istedi.

115
Aşkım beni ısıtır mısın? Gülperi'nin yıldızı Ece Sükan sevgilisine demiş - Sayfa 2

Habertürk'te yer alan habere göre; Yakınındaki tüplü sobanın getirilmesini isteyen Ece Sükan, "Aşkım, üşüyorum. Beni ısıtır mısın?" dedi. Uğur Güven, mekan görevlilerini çağırıp tüplü sobayı masalarının başına getirtti.

215
Aşkım beni ısıtır mısın? Gülperi'nin yıldızı Ece Sükan sevgilisine demiş - Sayfa 3

Daha önce özel hayatıyla alakalı planlar yapmadığını belirten Sükan, ”Ben uzun vadeli planlar yapmam" şeklinde konuşmuştu.

315
Aşkım beni ısıtır mısın? Gülperi'nin yıldızı Ece Sükan sevgilisine demiş - Sayfa 4

ECE SÜKAN KİMDİR?: Ece Sükan, 1977 yılında Ankara'da doğmuştur. Annesi Serpin Sükan eski bir tiyatrocu, babası ise inşaat mühendisi ve işadamıdır. Arslan Sükan adında 4 yaş büyük bir abisi vardır.

415