Aşkı Memnu Güldür Güldür Kubat Masterhcef Aşk Mantık İntikam'a fark attı! Reytinglerde zirve bakın kimin
23 Temmuz 2021'in reyting sonuçları Aşkı Memnu, Kubat ile Müzik Sahnesi, Aşk Mantık İntikam, Masterchef Türkiye ve Güldür Güldür Show'u hüsrana uğrattı.
Kubat ile Müzik Sahnesi, Star TV’de Buray, Fatma Turgut, Ferman Akgül konuklarıyla ekrana geldi. Reytinglerde program ilk 10'a giremedi.
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Tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıkan Güldür Güldür Show reytinglerde şaşırttı.
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Bayram haftası olması nedeniyle tekrar bölümüyle ekrana gelen Aşk Mantık İntikam reytinglerde hüsrana uğradı.
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Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu MasterChef Türkiye, Kurban Bayramına özel kolaj bölümüyle reytinglerde ilk 10'a giremedi.
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