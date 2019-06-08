Askerlik yolculuğuna at sırtında çıktı
Sivas'ta at eğitmenliği yapan Ahmet Turan Duman (28), İzmir’in Buca ilçesinde yapacağı vatani görevi için yolculuğunun Ankara'ya kadarki bölümünü at sırtında yapacak.
Yiğidolar Atlı Spor ve Binicilik Kulübünde 4 yıldır at eğitmenliği yapan Ahmet Turan Duman (28), at üzerinde şehirlerarası seyahat etme hayalini gerçekleştirmek için İzmir’in Buca ilçesinde 6 ay kısa dönem er olarak yapacağı askerlik vazifesine at sırtında gitmeye karar verdi.
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İzmir'in uzak olması nedeniyle Ankara'ya kadar gitmeyi kararlaştıran Duman, kulüp başkanının kendisine hediye ettiği "Yıldız" isimli atı bayraklarla süsleyip, ailesiyle vedalaştıktan sonra Ankara'ya doğru yola çıktı.
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Duman, yolculuk öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, askerlik için tecilini bozdurduğunu ve askere giderken bir hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi.
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Duman askerliğini İzmir'in Buca ilçesinde vatani görevini kısa dönem olarak yapacak.
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