Askerlik yolculuğuna at sırtında çıktı

Yiğidolar Atlı Spor ve Binicilik Kulübünde 4 yıldır at eğitmenliği yapan Ahmet Turan Duman (28), at üzerinde şehirlerarası seyahat etme hayalini gerçekleştirmek için İzmir’in Buca ilçesinde 6 ay kısa dönem er olarak yapacağı askerlik vazifesine at sırtında gitmeye karar verdi.