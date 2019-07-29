Askerlik fotoğrafı olay olmuştu Manuş Baba'dan itiraf
Bedelli askerlikten yararlanarak vatani görevini yapan Manuş Baba'dan olay olan askerlik fotoğrafıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.
Manuş Baba lakaplı Mustafa Özkan, geçtiğimiz haftalarda bedelli askerlikten yararlanan ünlülerden olmuştu. Tekirdağ'da askerlik yapıp tezkeresini alarak geri dönen Manuş Baba, sahnelere de geri döndü. Manuş Baba, Edremit Altınoluk'ta konser verdi.
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Manuş Baba'nın askerlik fotoğrafı, sosyal medyayı sallamış ve birçok kişi askerlik halini konuşmuştu. Altınoluk'taki konserinde bu konuya değinen Manuş Baba'dan samimi bir itiraf geldi.
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Askerdeki fotoğrafına kendisinin de çok güldüğünü söyleyen ünlü müzisyen, “Uzun zamandır kendimi sakalsız görmemiştim” dedi.
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Manuş Baba'nın tezkeresini alarak askerlik arkadaşlarına veda ettiği anlarda sosyal medyada yayılmıştı.
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