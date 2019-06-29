Askerlik fotoğrafı olay olan Manuş Baba tezkeresini işte böyle aldı
Bedelli askerlikten yararlanan Manuş Baba lakaplı Mustafa Özkan'ın olay olan askerlik fotoğrafı sosyal medyayı sallamıştı. Manuş baba tezkeresini aldı.
Geniş bir hayran kitlesine sahip Manuş Baba, bedelli askerlikten faydalandı. Uzun saçları ve sakallarıyla hafızalara kazınan şarkıcının askerdeki imajı ise sosyal medyada alay konusu olmuştu. Tekirdağ'da askerlik yapan Manuş Baba, önceki gün tezkeresini aldı.
Şarkıcı, asker arkadaşlarına Bu Havada Gidilmez şarkısını söyleyip veda etti.
Manuş Baba'nın sosyal medyaya düşen askerlik fotoğrafına çok sayıda kullanıcı yorum yapılmıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Adamın saçları ve sakalları gidince tanınmaz hale gelmiş." yorumunu yapmıştı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Saçlar ve sakallar gidince Manuş Baba olmuş Manuş Bebe." ifadelerini kullanmıştı.
Manuş Baba kimdir?
01 Aralık 1986 tarihinde doğan Manuş Baba'nın gerçek adı Mustafa Özkan'dır. Manuş adını çocukluk dönemi anneannesinin kendisine küçük, güzel çocuk anlamında Manuş olarak seslenmesiyle almıştır. ''Baba'' ise bebekken konuşmaya başladığında ağzından çıkan, ilk sesleniş, ilk kelimedir.