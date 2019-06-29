Askerlik fotoğrafı olay olan Manuş Baba tezkeresini işte böyle aldı

Manuş Baba'nın sosyal medyaya düşen askerlik fotoğrafına çok sayıda kullanıcı yorum yapılmıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Adamın saçları ve sakalları gidince tanınmaz hale gelmiş." yorumunu yapmıştı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Saçlar ve sakallar gidince Manuş Baba olmuş Manuş Bebe." ifadelerini kullanmıştı.