Askeri malzeme yardımına 'Türkçe' teşekkür! Ukraynalı askerler füzelerin üzerine bakın ne yazdılar

Babiak Çete, “Yardım için para toplamak çok zor, o yüzden Ukraynalı insanlar kendi yaptıkları şeyleri bize ücretsiz olarak gönderiyor. Burada kıyafetler, aksesuarlar, cüzdanlar, bebekler ve takılar gibi birçok malzeme var. Bunları satarak elde ettiğimiz gelirlerle Ukrayna’daki askerlere askeri malzeme yardımı gönderiyoruz” dedi.

Satılması için eşyalar gönderen insanları tanımadığını aktaran Babiak, “bana Facebook’tan yazıyorlar, adres istiyorlar ve gönderiyorlar. Ukrayna’da soğuklar başladı ve biz yardım toplamak için geçtiğimiz gün bir etkinlik yaptık, orada da bu ürünleri sattık ve gelen parayla askerlere kıyafet alacağız.