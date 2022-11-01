Askeri malzeme yardımına 'Türkçe' teşekkür! Ukraynalı askerler füzelerin üzerine bakın ne yazdılar
ANTALYA’da yaşayan Ukraynalılar hem kendi yaptıkları el işçiliği ürünleri satarak hem de düzenledikleri bağış gecelerinden elde ettikleri gelirle savaş bölgesindeki askerlere malzeme alıp gönderiyor. Askerler ise füzelere isim yazarak teşekkür ediyor.
25 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna ve Rusya arasında başlayan ve binlerce kişinin yaşamını yitirdiği savaş günden güne daha da şiddetlenerek devam ederken 6 yıldır Antalya’da yaşayan ve askerlere yardım malzemesi gönderen Iryna Babiak Çete, savaş başladığı günden bu yana Ukrayna’daki askerlere yardım gönderdiklerini söyledi.
Babiak Çete, “Yardım için para toplamak çok zor, o yüzden Ukraynalı insanlar kendi yaptıkları şeyleri bize ücretsiz olarak gönderiyor. Burada kıyafetler, aksesuarlar, cüzdanlar, bebekler ve takılar gibi birçok malzeme var. Bunları satarak elde ettiğimiz gelirlerle Ukrayna’daki askerlere askeri malzeme yardımı gönderiyoruz” dedi.
Satılması için eşyalar gönderen insanları tanımadığını aktaran Babiak, “bana Facebook’tan yazıyorlar, adres istiyorlar ve gönderiyorlar. Ukrayna’da soğuklar başladı ve biz yardım toplamak için geçtiğimiz gün bir etkinlik yaptık, orada da bu ürünleri sattık ve gelen parayla askerlere kıyafet alacağız.
“Desteğiniz için minnettarız, bize güç veriyorsunuz”
Geçtiğimiz pazar günü askerlere malzeme göndermek için yardım gecesi düzenleyen Babiak, “Savaş bölgesindeki askerlere malzeme yardımı yapmak için etkinlik düzenliyoruz. En son yaptığımız etkinliğe 350 kişi katıldı ve 35 bin 450 Türk Lirası para toplandı. Buradan elde edilen gelirle askerlere malzeme alıp göndereceğiz” ifadelerini kullandı. Savaş bölgesinde bulunan ve yardım gönderilen birliklerin birinde görevli olan bir asker ise etkinliğe telefonla katılarak teşekkür etti.
“Merhaba arkadaşlar. Onuncu tugayın temsilcisiyim. Başta ben olmak üzere tüm askerler desteğiniz ve bizi unutmadığınız için size minnettarız. Bize savaşma ve zafer için çabalama gücü veriyorsunuz ve biz kazanacağız. Desteğinizin devamını gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz. Ülkemizi özgür tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Düşmanlara ölüm. Ukrayna için zafer” şeklinde konuştu