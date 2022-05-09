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Askere gidiyor! 'Uzağa düştüm' deyip açıkladı: Tarık Emir Tekin'den Sadakatsiz final açıklaması

Askere gidiyor! 'Uzağa düştüm' deyip açıkladı: Tarık Emir Tekin'den Sadakatsiz final açıklaması

Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin askerlik açıklaması geldi.

Askere gidiyor! 'Uzağa düştüm' deyip açıkladı: Tarık Emir Tekin'den Sadakatsiz final açıklaması

Şevval Sam'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Tarık Emir Tekin, son olarak geçtiğimiz gün sevgilisi Sofia ile birlikte Bebek'te yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı.

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Askere gidiyor! 'Uzağa düştüm' deyip açıkladı: Tarık Emir Tekin'den Sadakatsiz final açıklaması

Sevgilisiyle bir örnek giyinen Tekin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

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Askere gidiyor! 'Uzağa düştüm' deyip açıkladı: Tarık Emir Tekin'den Sadakatsiz final açıklaması

25 yaşındaki oyuncu, "Haftaya askere gidiyorum. Onun öncesinde kız arkadaşımla biraz keyif yapalım diye kahve içmeye geldik." ifadelerini kullandı.

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Askere gidiyor! 'Uzağa düştüm' deyip açıkladı: Tarık Emir Tekin'den Sadakatsiz final açıklaması

Bedelli askerlik yapacağını söyleyen Tekin, muhabirlerin, "Nereye düştünüz?" sorusuna yanıt verdi. 

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