Askere gideceği gün feci kazada hayatını kaybetti! Ailesinin paylaşımı yürekleri dağladı
EDİRNE’de otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında askere gitme hazırlığı Evren Urtekin hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Feci kaza sonrası hayatını kaybeden gencin ailesinin yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı. Acılı aile yaptığı paylaşımda; "Canımdan çok sevdiğim biricik oğlum canım Evren'ini elim bir kaza sonucu kaybettik. Askere götürecekken toprağa vereceğim. Böyle bir acıyı paylaşmak tarif edilemez" notunu düştü.
Edinilen bilgiye göre, Edirne’den Lalapaşa istikametine seyir halinde olan Y.G. idaresindeki 34 RB 2714 plakalı otomobil, Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan şehir merkezine giden H.G. yönetimindeki 68 DL 290 plakalı tırla çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk tespitinde otomobilde yolcu olarak bulunan ve askere gitme hazırlığında olan Evren Urtekin’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücü Y.G. ve M.G. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.