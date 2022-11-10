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Askere gideceği gün feci kazada hayatını kaybetti! Ailesinin paylaşımı yürekleri dağladı

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Askere gideceği gün feci kazada hayatını kaybetti! Ailesinin paylaşımı yürekleri dağladı

EDİRNE’de otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında askere gitme hazırlığı Evren Urtekin hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Feci kaza sonrası hayatını kaybeden gencin ailesinin yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı. Acılı aile yaptığı paylaşımda; "Canımdan çok sevdiğim biricik oğlum canım Evren'ini elim bir kaza sonucu kaybettik. Askere götürecekken toprağa vereceğim. Böyle bir acıyı paylaşmak tarif edilemez" notunu düştü.

Askere gideceği gün feci kazada hayatını kaybetti! Ailesinin paylaşımı yürekleri dağladı

Edinilen bilgiye göre, Edirne’den Lalapaşa istikametine seyir halinde olan Y.G. idaresindeki 34 RB 2714 plakalı otomobil, Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan şehir merkezine giden H.G. yönetimindeki 68 DL 290 plakalı tırla çarpıştı.

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Askere gideceği gün feci kazada hayatını kaybetti! Ailesinin paylaşımı yürekleri dağladı

 Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

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Askere gideceği gün feci kazada hayatını kaybetti! Ailesinin paylaşımı yürekleri dağladı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk tespitinde otomobilde yolcu olarak bulunan ve askere gitme hazırlığında olan Evren Urtekin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

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Askere gideceği gün feci kazada hayatını kaybetti! Ailesinin paylaşımı yürekleri dağladı

Kazada yaralanan sürücü Y.G. ve M.G. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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