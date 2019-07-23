Askerdi emekli oldu serasını kurdu geliştirdiği sistemle kazancını ikiye katladı

Çorlu’ya 9 kilometre mesafede Şahpaz Mahallesi’nde yılda 5 ton kiraz üretimi yapan bir bahçesi bulunan emekli asker Zekai Üzüm, bununla da yetinmedi, 11 dönüm araziyi ağaç aralarında sebze, tel boylarında üzüm yetiştirerek 33 dönüm gibi kullandı. Arsasında arıcılık ve tavukçuluk da yapan Zekai Üzüm’ün en çok dikkat ettiği konu ise iyi tarım uygulamaları.