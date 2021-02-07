Aşka geldi! Doğduğun Ev Kaderindir yıldızı Demet Özdemir Oğuzhan Koç'la paylaştı
TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşk dolu pozu Instagram'ı yıktı geçti.
Geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in aşk yaşadığı bombası magazin gündeminin zirvesine oturmuştu. Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Yağmur Tanrıversin'in yakın arkadaşı olması ihanetle aşk başladı sözlerini ortaya çıkarmıştı.
Görüntülenmelerine rağmen arkadaş olduklarını iddia eden çift en sonunda ilişkilerini itiraf etmek zorunda kalmışlardı.
Şarkıcı Oğuzhan Koç, ocak ayında "Güzel bir sürecin arifesindeyiz" diyerek, oyuncu Demet Özdemir ile aşk yaşadığını duyurmuştu.
Koç'un aşkını ilan etmesinin ardından ikili, beraberliklerini sosyal medyaya taşıdı.