Aşk101 dizisi yıldızı Pınar Deniz ilk kez anlattı: Başına gelmeyen anlayamaz
Netflix'in Aşk101 dizisiyle adından söz ettiren ve koronavirüs sebebiyle anneannesini kaybeden Pınar Deniz, ilk kez anlattı.
Geçtiğimiz aylarda koronavirüs nedeniyle anneannesini kaybeden Pınar Deniz, son olarak Netflix'in tartışmalı dizisi Aşk101 ile adından söz ettirdi. BeSyle Dergisi'ne kapak olan Deniz, başına gelenleri ilk kez anlattı.
Anneannesinin koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırıldığı esnada ağlayarak video çeken Pınar Deniz, dergiye verdiği röportajda şunları söyledi:
''Ben şayet geçirdiysem hissetmedim. En sinir bozucu kısmı o zaten” dedi. Deniz, "Farkında olmadan başkasının hayatına mal olabilirsin. Psikolojik süreci oldukça zordu. Başına gelmeyen anlayamaz.''
Öte yandan acı haber sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başsağlığı dileklerini kabul eden oyuncu, "Başsağlığı dilekleriniz için teşekkür ederim. Ailemin geri kalanı taburcu oldu. Hepimiz iyiyiz, evimizdeyiz. Güzel günler gelecek, mutlu kalın." şeklinde konuşmuştu.