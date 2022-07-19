Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu! Murat Boz sessiziliğini bozdu, Tuba Büyüküstün'le aşk iddialarını cevapladı
Dijital dizi Another Self'de başrol paylaşan ve uzun süredir aşk iddiaları ile gündemden düşmeyen Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan aşk iddialarına yanıt geldi.
Aslı Enver ile olan aşklarının bitmesinden sonra uzun bir süre aşk hayatıyla gündeme gelmeyen kendisini sadece işin veren Murat Boz uzun süre sonra bomba bir aşk iddiası ile gündemde!
Ünlü şarkıcının oyuncu Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadığı haberleri magazin dünyasında olay olmuş ve uzun süre gündemlerden düşmemişti.
İkili Dijital dizi platformu Netflix'te yayınlanacak olan "Another Self" adlı dizide başrol paylaşıyor.
İkilinin aşk haberleri sonrası sosyal medya hesaplarından birbirlerini paylaştıkları fotoğraflar hayranlarını heyecanlandırmıştı.