BIST 2.461
DOLAR 17,56
EURO 17,88
ALTIN 964,01

Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu! Murat Boz sessiziliğini bozdu, Tuba Büyüküstün'le aşk iddialarını cevapladı

Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu! Murat Boz sessiziliğini bozdu, Tuba Büyüküstün'le aşk iddialarını cevapladı

Dijital dizi Another Self'de başrol paylaşan ve uzun süredir aşk iddiaları ile gündemden düşmeyen Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan aşk iddialarına yanıt geldi.

Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu! Murat Boz sessiziliğini bozdu, Tuba Büyüküstün'le aşk iddialarını cevapladı

Aslı Enver ile olan aşklarının bitmesinden sonra uzun bir süre aşk hayatıyla gündeme gelmeyen kendisini sadece işin veren Murat Boz uzun süre sonra bomba bir aşk iddiası ile gündemde!

18
Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu! Murat Boz sessiziliğini bozdu, Tuba Büyüküstün'le aşk iddialarını cevapladı

Ünlü şarkıcının oyuncu Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadığı haberleri magazin dünyasında olay olmuş ve uzun süre gündemlerden düşmemişti.

28
Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu! Murat Boz sessiziliğini bozdu, Tuba Büyüküstün'le aşk iddialarını cevapladı

İkili Dijital dizi platformu Netflix'te yayınlanacak olan "Another Self" adlı dizide başrol paylaşıyor.

38
Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu! Murat Boz sessiziliğini bozdu, Tuba Büyüküstün'le aşk iddialarını cevapladı

İkilinin aşk haberleri sonrası sosyal medya hesaplarından birbirlerini paylaştıkları fotoğraflar hayranlarını heyecanlandırmıştı.

48