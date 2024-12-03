Aşk yaşadıkları iddia edildi! Okan Buruk ve Güzide Duran sessizliğini bozdu: Dedikodular doğru mu?
Okan Buruk'un ismi, Hadise'den sonra şimdi de ünlü model Güzide Duran ile anıldı. Güzide Duran ve Okan Buruk aşk yaşadıkları iddialarına son noktayı koydu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile moda tasarımcısı Nihan Akkuş, 2007 yılında nikah masasına oturmuş ünlü çiftin 2009 yılında oğulları Ali Yiğit dünyaya gelmişti.
Okan Buruk ile Nihan Akkuş 17 yıllık evliliklerini şubat ayında tek celsede bitirmişti. İlişkilerini gözlerden uzak şekilde yaşayan çift, ayrılık kararıyla uzun süre magazin manşetlerinde yerini aldı.
Okan Buruk'un adı boşanmanın hemen ardından Mehmet Dinçerler ile evliliği 5 ay süren ünlü şarkıcı Hadise ile anıldı. Hadise'nin ünlü yönetmen Şenol Sönmez'le aşk yaşamaya başlamasıyla birlikte bu dedikodular son buldu.
Bir aşk dedikodusu daha!
Şimdi de Okan Buruk'un adı uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam süren 1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran ile anılmaya başlandı.