Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminin başrolü Nesrin Cavadzade'den sevgili itirafı!
Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminin çekimlerinin bitmesini kutlayan ekipten Nesrin Cavadzade'nin açıklamaları herkesi çok şaşırttı.
Ömer Faruk Sorak'ın, yönetmenliğini İpek Sorak'la birlikte üstlendiği "Aşk Tesadüfleri Sever 2" filminin çekimlerinin bitmesini bir parti ile kutlayan ekibin gecesinde tüm gözler başrol oyuncuları Nesrin Cavadzade ve Yiğit Kirazcı'nın üzerindeydi.
Aşk Tesadüfleri Sever filminin çekimleri esnasında Nesrin Cavadzade ve Yiğit Kirazcı arasında aşk dedikoduları çıkınca hayranları birbirlerine çok yakıştırdıkları ikiliyi yakın takibe almıştı. Filmin çekimlerinin bitmesini kutladıkları partide de durum değişmedi.
Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, durum böyle olunca Yiğit Kirazcı ile çıkan aşk dedikoduları hakkında şu açıklamayı yaptı:
“Filmde Yiğit Kirazcı ile çok iyi anlaştık ama ben ve Yiğit’ten olmaz o çok yakışıklı ben çirkin erkeklerden hoşlanıyorum.”