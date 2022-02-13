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Aşk Taktikleri Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın sevişme sahneleri Oğuzhan Koç 'u çıldırtmış! Ayrılık nedeni oldu

Aşk Taktikleri Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın sevişme sahneleri Oğuzhan Koç 'u çıldırtmış! Ayrılık nedeni oldu

Netflix'te yayınlanan Aşk Taktikleri filminin başrolleri Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın sevişme sahnelerinin Oğuzhan Koç'ı çıldırttığı magazin kulislerine bomba gibi düştü. Meğer Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrılığının sebebi o sahnelermiş...

Aşk Taktikleri Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın sevişme sahneleri Oğuzhan Koç 'u çıldırtmış! Ayrılık nedeni oldu

Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'den ayrılma sebebi ortaya çıktı! Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir'in, Netflix'te yayınlanan Aşk Taktikleri isimli filmindeki partneri Şükrü Özyıldız ile iddialı sevişme sahnelerini görünce küplere bindi.

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Aşk Taktikleri Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın sevişme sahneleri Oğuzhan Koç 'u çıldırtmış! Ayrılık nedeni oldu

Kısa süreli ayrılığın ardından ilişkilerine bir şans daha veren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin ayrılma sebebinin Aşk Taktikleri isimli filmdeki sevişme sahneleri olduğu ortaya çıktı. 

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Aşk Taktikleri Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın sevişme sahneleri Oğuzhan Koç 'u çıldırtmış! Ayrılık nedeni oldu

Oğuzhan Koç'un sevgilisi Demet Özdemir'in Şükrü Özyıldız ile sevişme sahnesini görünce küplere bindiği iddia edildi.

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Aşk Taktikleri Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın sevişme sahneleri Oğuzhan Koç 'u çıldırtmış! Ayrılık nedeni oldu

Yaz aylarında başlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde sona erdi. Sessiz sedasız ayrılan ikili sosyal medyadan birbirini takip etmeyi bıraktı. Sevilen çift, ayrılık nedenine dair açıklama yapmaktan kaçındı. 

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