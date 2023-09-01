Aşk mı yaşıyorlar? Dilan Çiçek Deniz'e Oğuzhan Koç'dan manidar yanıt!
Dilan Çiçek Deniz'in Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığı iddia edildi. Deniz iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Oğuzhan Koç ise Deniz'in yaptığı açıklamaya manidar bir şekilde karşılık verdi.
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, meslektaşı Mert Yazıcıoğlu’ndan kısa bir süre önce ayrılırken, Oğuzhan Koç ise geçen mayıs ayında Demet Özdemir'den boşanmıştı.
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile Oğuzhan Koç'un aşk yaşadıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu iddiaya neden olan durum ise ikilinin aynı fotoğraf karesinde yer almasıydı.
Dilan Çiçek Deniz, Oğuzhan Koç ile adının aşk dedikodularına karışmasıyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı.
"Hiç tanımıyorum"
Deniz şu ifadeleri kullandı: Deniz “Hiç tanımadığım Oğuzhan Koç ile hakkımda çıkan ‘Aşk mı yaşıyorlar?’ haberi tamamen yalandır.