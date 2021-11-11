Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel Fenerbahçeli Jose Sosa ile aşk mı yaşıyor?
FOX TV Aşk Mantık İntikam dizisinin Çağla rolündeki oyuncusu Melisa Döngel ile Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa'nın aşk yaşadığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzel oyuncu aşk iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.
FOX TV'nin bol reytingli dizilerinden Aşk Mantık İntikam dizisinde Burcu Özberk, Burak Yörük ve İlhan Şen ile başrolü paylaşan Melisa Döngel geçtiğimiz aylarda Deniz Şahin ile ilişkisine nokta koydu ve daha sonra Fenerbahçeli Jose Sosa ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Özel hayatıyla gündem olan Melisa Döngel, aşk iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu.
Güzel oyuncu, "Sosa ile arkadaş ortamında tanıştık, kendisi benim arkadaşım" diyerek iddiaları reddetti.
"O gece de mekanda denk geldik"
Takvim'de yer alan habere göre, Melisa Döngel, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve kalbinin boş olduğunu ve şu an için kariyerine odaklandığını söyleyerek, "Fenerbahçe'nin maçlarına sık sık gidiyorum. Jose Sosa ile daha önce bir arkadaş ortamında tanışmıştık. O gece de mekanda denk geldik. Kendisi benim arkadaşım" dedi.
Geçtiğimiz haftalarda Bebek'te arkadaşlarıyla kahvaltı yapan ve mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, Antalyalı turizmci Deniz Şahin ile ayrıldıklarını doğrulamıştı.