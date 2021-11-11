Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel Fenerbahçeli Jose Sosa ile aşk mı yaşıyor?

"O gece de mekanda denk geldik"

Takvim'de yer alan habere göre, Melisa Döngel, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve kalbinin boş olduğunu ve şu an için kariyerine odaklandığını söyleyerek, "Fenerbahçe'nin maçlarına sık sık gidiyorum. Jose Sosa ile daha önce bir arkadaş ortamında tanışmıştık. O gece de mekanda denk geldik. Kendisi benim arkadaşım" dedi.