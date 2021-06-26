Aşk Mantık İntikam Survivor Bozkır Arslanı Celaleddin Volkan Konak'a reyting şoku! Zirve kimin?
25 Haziran 2021'in reyting sonuçları Survivor, Bozkır Arslanı Celaleddin, Volkan Konak ile Kuzeyin Oğlu, Aşk Mantık İntikam ve Survivor'u hüsrana uğrattı.
Star TV ekranlarında yayınlanan ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Funda Arar'ın konuk olduğu programda renkli anlar yaşansa da reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Cumartesi akşamı yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın final yapmasıyla boşalan yayın akışına yeni bölümleriyle dahil olan Güldür Güldür Show reytinglerde umduğu sonucu elde edemedi.
Mihricihan'ın planıyla zehirli bir yılanın hedefine konan Kutlu Bike'ye yapılan saldırı Celaleddin'i çileden çıkardı. Celaleddin, Türkan Hatun'un tüm itirazlarına rağmen Kutlu Bike ile evlenmekte kararlı olduğunu açıkladığı Bozkır Arslanı Celaleddin reytinglerde dibe çakıldı.
Ozan’ı tekrar etkileme planıyla şirkette çalışmaya başlayan Esra, daha ilk iş gününde planlarının sandığı kadar kolay gerçekleşmeyeceğini anladığı Aşk Mantık İntikam zirve yarışında galip gelemedi.