Aşk Mantık İntikam Masterchef Kim Milyoner Olmak İster'e fark attı! Reytingde zirveyi gören şaştı kaldı
14 Ağustos 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, Aşk Mantık İntikam'ı hüsrana uğrattı.
Esra, Ozan’a giderek daha çok kapıldığını fark ederek ondan uzak durmaya karar verir. Ancak bunun için yaptığı her hamle onları daha da yakınlaştırınca Esra iyice köşeye sıkışmış hissettiği Aşk Mantık İntikam zirve yarışında dibe çakıldı.
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.
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Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef reytinglerde hüsrana uğradı.
İşte cumartesi reytingleri...
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10 - Haber Önü (Show TV)
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