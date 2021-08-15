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Aşk Mantık İntikam Masterchef Kim Milyoner Olmak İster'e fark attı! Reytingde zirveyi gören şaştı kaldı

Aşk Mantık İntikam Masterchef Kim Milyoner Olmak İster'e fark attı! Reytingde zirveyi gören şaştı kaldı

14 Ağustos 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, Aşk Mantık İntikam'ı hüsrana uğrattı.

Aşk Mantık İntikam Masterchef Kim Milyoner Olmak İster'e fark attı! Reytingde zirveyi gören şaştı kaldı

Esra, Ozan’a giderek daha çok kapıldığını fark ederek ondan uzak durmaya karar verir. Ancak bunun için yaptığı her hamle onları daha da yakınlaştırınca Esra iyice köşeye sıkışmış hissettiği Aşk Mantık İntikam zirve yarışında dibe çakıldı. 

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Aşk Mantık İntikam Masterchef Kim Milyoner Olmak İster'e fark attı! Reytingde zirveyi gören şaştı kaldı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı. 

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Aşk Mantık İntikam Masterchef Kim Milyoner Olmak İster'e fark attı! Reytingde zirveyi gören şaştı kaldı

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef reytinglerde hüsrana uğradı.

İşte cumartesi reytingleri...

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Aşk Mantık İntikam Masterchef Kim Milyoner Olmak İster'e fark attı! Reytingde zirveyi gören şaştı kaldı

10 - Haber Önü (Show TV)

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