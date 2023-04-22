Aşk-ı Memnu'nun 'Süleyman Ağa'sı Usta oyuncu Rana Cabbar son yolculuğuna uğurlandı!

"Yaş kaç olursa olsun her ölüm erken ölümdür"

Cenazeye katılanlar arasında yer alan usta oyuncu Altan Gördüm, "Hepimizin başı sağ olsun Rana abi ile Ankara sanat tiyatrosundan tanışıyorum benim girdiğim dönemde onun oyunları vardı daha önceden izleyici olarak takip ediyorduk hatta bizim kurslarımıza bazı derslerimize eğitmen olarak gelmişti. Her zaman söylüyoruz ölüm kaçınılmaz ama kaç yaş olursa olsun her ölüm erken ölümdür hepimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.