Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten diziye dair olay itiraflar!
Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum gibi bir çok dizide oynayan başarılı ve güzel oyuncu Pelin Ermiş katıldığı programda on yıl önce oynadığı Aşk-ı Memnu dizisine dair itiraflarda bulundu.
2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan günümüzde bile büyük bir hayran kitlesi bulunan Aşk-ı Memnu dizisinde 'Cemile' karakterine hayat veren Pelin Ermiş geçtiğimiz gün katıldığı bir programda dizi ile ilgili itiraflarda bulundu.
Birçok projede yer alan başarılı oyuncu on yıl önce Halid
Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı kitabından uyarlanan dizi Aşk-ı Memnu ile adını duyurmuştu.
Tekrarlarıyla hala izlenen diziden ilk teklif geldiğinde neler hissettiğini anlatan Ermiş, konuşmasında şaşırtan ifadelere yer verdi.
O dönem okuldan yeni mezun olan ve oyunculuk yapmak istediğini söyleyen Ermiş dizi için ilk teklif geldiğinde "Niye Cemile'yi oynuyorum diye düşündüm" dedi.