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Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten diziye dair olay itiraflar!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten diziye dair olay itiraflar!

Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum gibi bir çok dizide oynayan başarılı ve güzel oyuncu Pelin Ermiş katıldığı programda on yıl önce oynadığı Aşk-ı Memnu dizisine dair itiraflarda bulundu.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten diziye dair olay itiraflar!

2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan günümüzde bile büyük bir hayran kitlesi bulunan Aşk-ı Memnu dizisinde 'Cemile' karakterine hayat veren Pelin Ermiş geçtiğimiz gün katıldığı bir programda dizi ile ilgili itiraflarda bulundu.

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Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten diziye dair olay itiraflar!

Birçok projede yer alan başarılı oyuncu on yıl önce Halid

Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı kitabından uyarlanan dizi Aşk-ı Memnu ile adını duyurmuştu.

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Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten diziye dair olay itiraflar!

Tekrarlarıyla hala izlenen diziden ilk teklif geldiğinde neler hissettiğini anlatan Ermiş, konuşmasında şaşırtan ifadelere yer verdi.

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Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten diziye dair olay itiraflar!

O dönem okuldan yeni mezun olan ve oyunculuk yapmak istediğini söyleyen Ermiş dizi için ilk teklif geldiğinde "Niye Cemile'yi oynuyorum diye düşündüm" dedi.

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