Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini görenler tanıyamadı, efsane değişimiyle yer yerinden oynadı!

Unutulmayan diziler arasına adını yazdıran Aşk-ı Memnu tekrar bölümleriyle hala ilgi odağı olmaya devam ediyor. 2008-2010 yıllarına damga vuran ve hala tekrar tekrar izlenen Aşk-ı Memnu dizisinde her karakter ayrı ayrı ilgi odağıydı. Konunun dikkat çekiciliğinin yanı sıra muhteşem oyunculuk sergileyen isimler, diziyi ölümsüzleştirdi. Herkesin sırlarını bilen ama kimseye bir şey söylemeden genç yaşta hastalıktan ölen Aşk-ı Memnu'da Cemile'nin büyük aşkı Beşir'in yani Baran Akbulut'un son hali sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.