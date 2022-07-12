Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini görenler tanıyamadı, efsane değişimiyle yer yerinden oynadı!
Bir zamanların milyonlarca kişiyi ekrana bağlayan ve bugün bile birçok kişinin tekrar izlediği vazgeçilmez dizisi Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut, muhteşem değişim yolculuğundan inanılmaz bir şekilde döndü. Dizinin her karakteri gibi Beşir karakterinin de ilgi odağıydı. Aşk-ı Memnu'da bütün sırları bildiği halde susmayı tercih eden sonrasında da genç yaşta hastalanıp hayatını kaybeden Beşir karakterini canlandıran Baran Akbulut'un eski halinden eser yok. Görenler gözlerine inanamadı.
Unutulmayan diziler arasına adını yazdıran Aşk-ı Memnu tekrar bölümleriyle hala ilgi odağı olmaya devam ediyor. 2008-2010 yıllarına damga vuran ve hala tekrar tekrar izlenen Aşk-ı Memnu dizisinde her karakter ayrı ayrı ilgi odağıydı. Konunun dikkat çekiciliğinin yanı sıra muhteşem oyunculuk sergileyen isimler, diziyi ölümsüzleştirdi. Herkesin sırlarını bilen ama kimseye bir şey söylemeden genç yaşta hastalıktan ölen Aşk-ı Memnu'da Cemile'nin büyük aşkı Beşir'in yani Baran Akbulut'un son hali sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
Aşk-ı Memnu dizisinde bütün sırları bildiği halde susmayı tercih eden sonrasında da genç yaşta hastalanıp hayatını kaybeden Beşir karakterini canlandıran Baran Akbulut'un eski halinden eser yok.
Aşk-ı Memnu'da Cemile'nin büyük aşkı Beşir'in yani Baran Akbulut'un son hali sosyal medyada trend oldu.
Aradan geçen yıllar ile birlikte Aşk-ı Memnu oyuncularının değişimleri de oldukça konuşuluyor. Bir döneme damgasını vuran ve reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir karakteriyle yıldızı parlayan Baran Akbulut da değişimi dikkat çekenler arasında yer alıyor.