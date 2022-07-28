Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut yıllar sonra ortaya çıktı! "Şimdi Nihal ile Cemile düşünsün"

Bir dönem ekranların ilgiyle izlenen dizisi Aşk-ı Memnu'da Beşir karakterine hayat veren Baran Akbulut dizideki başarılı performansı ile hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde Cem Yılmaz'ın son filmi Erşan Kuneri'de rol alacak olan Akbulut'un son hali görenleri şoke etti. Sosyal medyaya giriş yapan Akbulut'a takipçileri " Şimdi Nihal ile Cemile düşünsün" yorumunu yaptı...