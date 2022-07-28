Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut yıllar sonra ortaya çıktı! "Şimdi Nihal ile Cemile düşünsün"
Seyirci tarafından bir dönem beğeniyle izlenen fenomen dizi Aşk-ı Memnu'da Beşir karakterini canlandıran Baran Akbulut performansıyla gönüllere taht kurmuştu. Son olarak Kuzgun dizisiyle izleyici karşısına çıkan Akbulut şimdilerde Cem Yılmaz'ın son filmi olan Erşan Kuneri'de rol almaya hazırlanıyor. Sosyal medyaya hızlı giriş yapan Akbulut'un son halini görenler tanıyamadı, takipçileri fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttu....
Bir dönem ekranların ilgiyle izlenen dizisi Aşk-ı Memnu'da Beşir karakterine hayat veren Baran Akbulut dizideki başarılı performansı ile hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde Cem Yılmaz'ın son filmi Erşan Kuneri'de rol alacak olan Akbulut'un son hali görenleri şoke etti. Sosyal medyaya giriş yapan Akbulut'a takipçileri " Şimdi Nihal ile Cemile düşünsün" yorumunu yaptı...
Aşk-ı Memnu dizisinin Beşir'i olarak akıllarda yer edinen Baran Akbulut, uzun zaman sonra sosyal medyaya giriş yaptı.
İmajını yenileyen ve Aşk-ı Memnu dizisindeki Beşir'i unutturacak bir imaja bürünen Baran Akbulut'u gören herkes, dizideki partnerleri Nihal ile Cemile'ye atıfta bulunmadan geçemiyor.
Baran Akbulut Aşk-ı Memnu dışında Yedi Güzel Adam dizisinde oynadığı Cahit Zarifoğlu rolü ile de akıllarda yer edinmişti.